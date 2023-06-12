Günlük 500 kilogram istiridye mantarı üretiliyor

Yozgat´ta Çandır Belediyesi tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan 95 bin lira destek ile ilçeye ilk etapta 100 metrekarelik mantar üretim çadırı kuruldu.

Çadırın kurulmasının ardından Çandır Belediyesi öncülüğünde `KOP’la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum` projesi hazırlanarak ilçede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 112 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi.

Kursiyerlerin istihdamı için de `Çandır´da Tüketen Değil Üreten Eller` projesini hazırlayan Çandır Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansından 1 milyon lira hibe destek alarak bin 100 metrekare alanda 11 çadır daha kurdu ve 12 kişinin istihdamını sağladı.

12 ay boyunca günlük yaklaşık 500 kilogram istiridye mantarı üretilen tesisin maliyetinin düşürülmesini isteyen belediye, kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde 990 kilovatsaat elektrik üreterek tesisin ihtiyacını karşıladı.

Tesiste çalışan işçilerden Gülay Koçak, “Burada 10 kişi çalışıyoruz. İstiridye mantarı üretiyoruz. İstiridye mantarının birçok faydası var ve proteini fazla. Evimizin geçimini buradan sağlıyoruz.” dedi.

Hüsne Erkoç isimli çalışan ise, “Burada istiridye mantarı üretiyoruz. Ekiyoruz, temizliğini, bakımını yapıyoruz. Geçimimizi bu tesisten sağlıyoruz. Burada çalışmaktan çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

12 kişiye istihdam sağladık Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün de tesiste 12 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyerek, “Şu anda 12 çadırda mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. 12 kişiye de istihdam sağlıyoruz. İstiridye mantarında kullanılan pamuk ve ithal kompostu da kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz mantarı da Ankara’da bir firmaya satıyoruz. Günlük 400 ila 500 kilogram mantar üretiyoruz.12 ay boyunca üretimimiz devam ediyor. İlçemizde ‘Tüketen değil mantar üreten eller projesi’ ile vatandaşımıza istihdam sağlıyoruz hem de belediyemizin gelirini artırarak hizmet sunuyoruz. Burada ürettiğimiz mantarın kurutarak ta satışını yapacağız. Bundan sonraki hedefimiz de hem marul hem çilek üretmek. Projemizi ORAN Kalkınma Ajansına sunduk.” ifadelerine yer verdi.