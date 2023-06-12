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Güncel
AA 12.06.2023 14:43

Karabük'te gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

Karabük'te serinlemek için girdiği gölette boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Karabük'te gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

Merkeze bağlı Üçbaş köyündeki gölette dün boğularak hayatını kaybeden S.C Doğan'ın (19) cenazesi, Aydınlıkevler Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Ovacık ilçesi Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Üçbaş köyündeki gölete dün kardeşiyle giren S.C Doğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış ve ardından gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gencin cesedine ulaşılmıştı.

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