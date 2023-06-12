Edirne'de 100. yaşına giren kadına doğum günü kutlaması

Süloğlu ilçesinin Tatarlar köyünde 1923 yılında dünyaya gelen ancak ailesi tarafından 1924'te nüfusa kaydettirilen Yılmaz için çocukları ve torunları doğum günü kutlaması organize etti.

Yılmaz için birlikte yaşadığı kızı Nurten Şahin'in evinde düzenlenen kutlamada, "Ninemiz 100 yaşında, nice senelere" yazılı doğum günü pastası hazırlandı.

Pastadaki mumları kızının yardımıyla üfleyen Yılmaz'ı çocukları ve torunları tebrik etti.

Şahin, AA muhabirine annesinin doğum gününü kalabalık bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Şimdiye kadar annesinin doğum gününü hiç kutlamadıklarını ifade eden Şahin, "Torunlarıyla beraber kutlamaya karar verdik. Bugüne kısmetmiş. Annem şuanda 100 yaşında. Bir yıl öncesine kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Bir yıl önce düştü kalçası kırıldı, ameliyat oldu. Bir yıldır yürüyemiyor. Bu yaşa kadar sağlıkla gelmesini, köyde kendi yetiştirdiği gıdalara borçlu." diye konuştu.

Torunu Özlem Kasap da anneannesini çok sevdiğini, ona "bal böceğim" diye seslendiğini belirtti.

Anneannesinin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Kasap, "Herkese bu yaş nasip olmaz. İnşallah biz de o günleri görürüz." dedi.