Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da asker eğlencesinde havaya ateş edenlere 46 bin 650 lira ceza
Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde pompalı tüfeklerle havaya ateş eden 11 kişiye toplam 46 bin 650 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde 29 Ocak'ta asker eğlencesi sırasında bir grubun pompalı tüfeklerle havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Kamera kayıtlarından kimlikleri ve adresleri belirlenen 11 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
İfadelerinin ardından salıverilen bu kişilere toplam 46 bin 650 lira para cezası uygulandı.
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