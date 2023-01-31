Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umre kafilesi Isparta'ya döndü
Isparta'dan kutsal topraklara giden 305 kişilik umre kafilesi memleketlerine döndü.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Umre Organizasyonu kapsamında Isparta İl Müftülüğüne kayıt yaptırarak kutsal topraklara giden 305 kişilik umre kafilesini taşıyan uçak, akşam saatlerinde Isparta Havalimanına iniş yaptı.
Kutsal toprakları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan umrecilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Aileleriyle hasret gideren umreciler, havaalanından ayrıldı.
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