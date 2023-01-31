Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Sungur Takımı, insanın giremediği tehlike arz eden kapalı alanlarda otonom uçuş yaparak ortam haritasını çıkarabilen, video ve fotoğraf çekebilen İHA geliştirdi.

Yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu 6 öğrenciden oluşan takımın ürettiği araç, dış müdahalelerden kurtulmak için GPS kullanmadan anlık veri aktarımı yapabilecek şekilde tasarlandı.

Projeleriyle geçen yılki TEKNOFEST'te "Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması"nda finale çıkan takım, insan unsuru tespiti yapan araca hedefi vurma özelliğini ekleyerek askeri amaçla kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Takım kaptanı Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Eyüp Binay, takım olarak savunma sanayisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti.

Geliştirdikleri modelin, kapalı labirentte otonom uçuşla ortamın haritasını çıkarttığını anlatan Binay, "Hedef GPS sinyalini kullanmamaktadır. Aynı zamanda geliştirilen görüntü sistemiyle, labirentteki insan unsurunu tespit etmek, sayısını belirlemek ve fotoğraflarını çekerek kullanıcıya aktarmak da aracın görevleri arasında" dedi.

"Bu yıl hedef vurmayı da ekleyeceğiz"

Binay, testlerde başarı sağlayan projedeki en önemli noktanın GPS sinyali olduğuna dikkati çekerek, "En önemli görevimiz GPS sinyalini tamamen ortadan kaldırmaktı. Bilindiği gibi GPS dış müdahalelere çok açık. Askeri alanda kullanılmasını da düşündük. Amacımız, kapalı alandaki tüm verileri elde etmek ve aktarmak" diye konuştu.

Geçen yıl ilk defa TEKNOFEST'e katılarak büyük tecrübe kazandıklarını dile getiren Binay, bu yıl da projeyi geliştirerek organizasyonda yer alacaklarını söyledi.

Binay, yine kapalı alandan veri toplamayı amaçladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İnsan tespitinin yanında bu yıl hedef vurmayı da ekleyeceğiz. Bize destek olan akademik danışmanımız Ferhat Atasoy hocamıza, sponsorumuz Karabük TEKNOKENT yöneticilerine, üniversite yönetimine ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz."

Binay, bu yıl TEKNOFEST'te derece aldıktan sonra ürünün patentine başvuracaklarını sözlerine ekledi.