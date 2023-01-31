Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde kalınlığı 80 santime ulaştı.





Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolu ve Yücebağ grup köy yolu ile Kozluk ilçesine bağlı Armutlu grup köy yoluna bağlı 70 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için kaymakamlıklar koordinesinde İl Özel İdaresi ve ilçeler şantiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.