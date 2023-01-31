Bartın'da gece saatlerinde başlayan yağış kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerindeki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinde de kar etkili oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.

Aydınlar köyü sakinlerinden Mehmet Ali Metin, kurak giden kış mevsiminde yağışa kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Her sene böyle olmuyordu. Allah'ım ne derse o olur. İnşallah daha fazlasını bekliyoruz yoksa kuraklıktan susuz kalırdık. Yaz boyu zorluk çekerdik." dedi.

Mehmet Bayram ise geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 2 metre kar olduğunu anlatarak, "Bu sene havalar çok kuraktı, sularımız da azalmaya başladı. Çok iyi oldu karın yağması. Allah'a şükür." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te kent merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Söz konusu yollarda güvenlik önlemleri alan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.