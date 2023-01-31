Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde’de kar yağışı etkili oluyor
Niğde'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor.
Sabah erken saatlerde uyanan ve kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve aracında biriken karı temizledi.
Karayolları ve belediye ekiplerinin, yollarda biriken karı temizleme çalışması devam ediyor.
Etiketler: Niğde
Sıradaki Haber
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz