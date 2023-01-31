Kastamonu Belediyesince düzenlenen şenlikte öğrenciler için çeşitli gösteriler ile oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, çocukların mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu belirterek, "Bir etkinliğimizde daha çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek bizlere enerji verdi. Onlara güzel bir yarıyıl tatili sözü vermiştik. Bu sözümüzü tuttuk. Önümüzdeki süreçte de çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.