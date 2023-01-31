Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 135 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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