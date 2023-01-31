Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı
Malatya'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı.
450 araç ve 900 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, özellikle yağışların yoğun görüldüğü kırsal mahallelerle rakımı yüksek ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kent genelinde kapalı mahalle yolu kalmadı.
Dün 130 mahallenin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 13:33
- 13:30
- 13:26
- 13:24
- 13:11
Sıradaki Haber
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz