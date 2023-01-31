Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Eskişehir kent merkezinde dün akşamdan itibaren kar etkisini göstermeye başladı.
Kentin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah iş yerlerine gitmek için evden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki karı temizledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Polis ekipleri, çeşitli güzergahlarda tedbir alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Bazı vatandaşlar, beyaza bürünen parklarda yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi.
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