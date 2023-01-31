Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karlar temizleniyor.

Kent merkezinde 40 iş makinesi 120 personelle karla mücadele eden ekipler, 24 saat esasıyla 17 mahallede eş zamanlı yol açma çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıllara göre bu yıl karın geç yağdığını ancak bir ayı aşkın süredir araç ve gereçleriyle tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Pazar günü etkili olan karla birlikte ekipleri sahaya çıkardıklarını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 17 mahallemizdeki tüm ana ve ara yollara hızlı şekilde müdahale ettik. Açtığımız yolları tekrar temizleyerek trafik akışının sorunsuz seyretmesini sağlıyoruz. Kar küreme ekiplerimiz İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum gibi yayaların yoğun kullandığı caddelerin kaldırımlarını temizledi. Tuzlama ekiplerimiz de buzlanma riskine karşı önlem aldı. Bu kış sezonunu sorunsuz şekilde tamamlamak için canla başla çalışacağız."

Ekstra bir maliyet olsa da kar yağışını önemsediklerini belirten Asya, "Su kaynaklarımızın, ovamızın, dağlarımızın kara ve suya ihtiyacı var. Dolayısıyla şubat ve mart aylarındaki kar yağışı, nisan ayındaki yağmur topraklarımız için büyük bir ihtiyaç. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yaz sezonundaki emeklerinin verimli olmasındaki en büyük etken. İnşallah bu yıl kuraklık riski ile karşı karşıya kalmayız. Kar ve yağmurların toprağın bereketine, insanlarımızın hayrına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.