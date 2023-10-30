Duman 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.10.2023 09:58

Sakarya tek yürek oldu, Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu yaşadı

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Sakarya tek yürek oldu, Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu yaşadı

Cumhuriyet’in 100. yılında valilik tarafından düzenlenen fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı.

Bando takımı, eşliğinde açılan Atatürk ve 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını tutan vatandaş, Çark Caddesi’nden ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp yürümeye başladı. Demokrasi Meydanı’nda son bulan kutlamalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti. 

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çaldılar
10:13
İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor
10:10
Ekonomik güven endeksi ekimde arttı
10:06
ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok
10:04
Borsa haftaya düşüşle başladı
09:59
İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ