Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Kastamonu Valiliğince Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Vali Meftun Dallı, Cumhuriyet'in 100. yılını Kastamonu gibi önemli bir kentte kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dallı, davetlilerin bayramını kutladı.

"Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı, özel hazırlanan pasta protokol tarafından kesildi.

Resepsiyona, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kurum müdürleri, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.