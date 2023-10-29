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Güncel
AA 29.10.2023 23:58

Eskişehir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü

Eskişehir'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden Ali Budak yönetimindeki otomobil ile S.C. idaresindeki kamyon Hamidiye Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ali Budak ve yanındaki Havva Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyonun sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan kazaya ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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Eskişehir Trafik Kazası
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