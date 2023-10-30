Duman 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.10.2023 09:41

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Karadeniz Ereğli ilçesindeki kutlama programı, Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Sahil Bulvarı'nda düzenlenen törende, Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Yapıcı, milleti meydana getiren fertlerin, aynı dili konuşmaları, aynı tarihi şuur etrafında birleşmeleri, aynı konuda iman ve inanç sahibi olmaları, aynı kültür ve ülküyü benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması, halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

Devrek

Devrek Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Devrek Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kaymakam Evlice yaptı.

Konuşmaların ardından program öğrencilerin şiir, müzik dinletileri ile sportif sunuları ve Devrek Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verilen tören, kortej yürüyüşüyle sona erdi.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Antalya açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çaldılar
10:13
İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor
10:10
Ekonomik güven endeksi ekimde arttı
10:06
ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok
10:04
Borsa haftaya düşüşle başladı
09:59
İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ