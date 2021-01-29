Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 19 bin lira dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli ile birlikte hareket eden kişilerin hesaplarını takibe aldı.

Kuponları kazanılmış gibi düzenlediler

Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, üçü hakkında ev hapsi, biri hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarının incelemesinde 3 şahsı daha tespit eden ekipler, onları da yakalama çalışmalarını sürdürüyor.