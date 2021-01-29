Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı son yağışların ardından 68 santimetreyi buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ’daki kar kalınlığı 2 gün yağan kar yağışların ardından 18 santimetre artarak 68 santimetreye yükseldi.
Uludağ'da bugün için sıcaklığın en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi ve pazartesi kar yağışı bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kış Sporları Kış Turizmi Meteoroloji
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