İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışı yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16,95 gram ve 65 adet kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 51 gramuyuşturucu madde ve 182 poşette satışa hazır eroin, 2,20 gram skunk, 6 hap, pompalı tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.