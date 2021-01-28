Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de suçüstü yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kablo çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Üreğil Mahallesi'nde 5 ayrı yerden haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) ekip oluşturuldu.
Ekiplerin yaptığı araştırmalar kapsamında, 245 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelinin H.Ö. olduğu anlaşıldı.
"Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri"nce aracı takip edilerek suüçüstü yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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