Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 2 keklik doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araçta kafes içerisinde 2 kınalı keklik buldu.
Keklikleri muhafazaya altına alan ekipler, durum Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Keklikleri teslim alan ekipler, yaptığı kontrollerin ardından hayvanları doğaya bıraktı.
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