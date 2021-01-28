Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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