Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ERÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK ve TÜBA'dan ödül
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından ödülleri sahiplerine verildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş'a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödüle layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.
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