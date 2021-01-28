İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme kabloları ve ağaç direklerinin çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.

Zanlılara ait evde yapılan aramalarda 130 kilogram eritilmiş kablo, 30 metre kablodan çıkan çelik halat, 4 adet telefon direği, bir ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca ile direkleri kesmek için kullanıldığı değerlendirilen motorlu testere ele geçirildi.