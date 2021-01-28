Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, tüm ilçelerin yollarını başkente yakışır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve başkente 165 kilometre mesafede bulunan Nallıhan ilçesinin Davutoğlan Mahallesi'nden itibaren 28 kilometrelik yolun yapım ihalesini tamamladıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Yolda kısa süre içinde çalışmaların başlatılmasını istedik. Duble yolun hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yolun kuş cenneti geçişi Aladağ Çayı üzerinde 2 çelik köprü yapım çalışmaları sürüyor. Yolun bu kısmında 2 tünel geçişi yapıldı. Köprüler de bu tünellerin bağlantısı olarak yapılıyor ve inşası hızla sürüyor."