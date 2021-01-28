Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.
İlçenin Bağlar mevkisinde sert esen rüzgar, bazı üreticilere ait seraların zarar görmesine neden oldu.
Serası zarar gören Orhan Topaç, zararlarının büyük olduğunu belirterek, destek beklediklerini söyledi.
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