Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Macera Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Minik Eller Doğayla Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Palandöken Dağı'nda bir araya gelen çocuklar, hayvan sevgisini anlatan dövizler taşıyarak, kışın yiyecek bulamakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Daha sonra karda kızakla kayan çocuklar, alınan güvenlik tedbirleriyle off-road araçlarının arkasına halatla bağlanan otomobil lastiklerine çıkarak "lastik raftingi" yaptı.

Off-road tutkunlarının karda gösteri de yaptığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, karlı bir günde güzel bir etkinlikte özel çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların hayvanlara yem bırakmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Devlet korumasındaki çocuklarımız için doğa yaşamıyla bir olma ve hayvanlara yem verme etkinliği gerçekleştirdik. Çünkü çocuklarımızın hem yardımlaşma hem de paylaşma anlamında, doğayı ve hayvanları koruma açısından duyarlılıklarını geliştirmek istiyoruz. Çocuklarımız doğadaki hayvanları besleyerek daha mutlu oluyor. Hayvanlara sahip çıkmak kültürümüzde var. Çocuklarımızı vakıf kültürüyle büyütmek istiyoruz."

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise özel çocuklara Palandöken Dağı'nda yaban hayatının ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını belirtti.

Çocukların özellikle kışın doğaya yem bırakmasını istediklerini anlatan Toptaş, "Hepsi de yaban hayvanlarımız için canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Toptaş, atık yemeklerin çöpe atılmamasını, hayvanlar için uygun alanlara bırakılmasını istedi.

Koruma altındaki çocuklardan Elanur Yılmaz, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Devletime bizi böyle güzel bir etkinliğe getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Aç olan hayvanları ellerimizle besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şilan Alpkaya da sokak hayvanları için doğada çalışma yaptıklarını belirterek, "Kış ve Kovid-19 nedeniyle her yer kapalı olduğu için hayvanlar aç kalabiliyor. Bizler de bunun için ekmek ve mama bırakıyoruz. Bunları da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.