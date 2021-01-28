Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Kaş ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışını görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan 15 mahalle ve yaylaları yoğun kar nedeniyle beyaza büründü.
Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar görmek için yaylalara gelenler, fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.
Kaş Belediyesi ekipleri de karla kaplı yollarda temizleme çalışması yaptı.
Etiketler: Kar Yağışı
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