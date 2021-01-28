Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'nde M.B'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yivsiz av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, iki havalı tüfek, 150 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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