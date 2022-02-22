Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a tam donanımlı ambulans
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'a Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans tahsis edildi.
Elazığ'a Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere ambulans tahsis edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen devir teslim törenine İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kurum yetkilileri ile Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.
Teslim alınan tam donanımlı ambulans, Palu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bünyesinde kullanılmak üzere Polat tarafından hizmete sunuldu.
Hizmete sunulan ambulansla birlikte kurum envanterindeki ambulans sayısı 64 oldu.
Etiketler: Ambulans Elazığ Sağlık Bakanlığı
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