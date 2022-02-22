Buldan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çaybaşı Mahallesi’nde geçen yıl çıkan yangında ağır hasar gören ve yörede "Tarzan Evi" olarak da anılan 200 yıllık evin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda kamulaştırılan evin restore edilerek "Kültür Evi" olarak Buldanlıların hizmetine sunulacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mehmet Çetin’e ait ev, ahşap karkas ve kerpiç yığma yapıdan oluşuyor. Ayrıca, ortasında süs havuzu bulunan geniş bahçeli, dört tarafında yol geçen ada görünümündeki 200 yıllık evde, İsmet Paşa’nın çocukluğunun geçtiği biliniyor. İsmet İnönü’nün Mal Müdürü olan babası Reşit Bey'in Buldan'da görev yaptığı 4 yıl içerisinde iki ayrı konakta yaşadığı rivayet edilir. Bu konaklardan birinin de belediye tarafından kamulaştırılan Tarzan Evinin restorasyonunu en kısa zamanda tamamlanacak ve turizme kazandırılacak."