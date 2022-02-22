Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Denizli ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, kentte 2 kamu binasına erişilebilirlik logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen tanıtım kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl binasında gerçekleştirilen programın ardından kurumlara verilen erişilebilirlik logosunun bulunduğu bayrak yetkililere teslim edildi.

Etkinliğin ardından, İl binasında erişilebilirlik logosunun yer aldığı bayrak göndere çekildi.