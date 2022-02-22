Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik denetimlerinde 257 araç trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 257 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 01-13 Şubat'ta trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 62 bin 879 araç kontrol edildi, 808 sürücüye para cezası verildi.
Eksiklikleri tespit edilen 257 araç da trafikten men edildi.
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