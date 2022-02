Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, kurum bahçesinde düzenlenen programda, yaptıkları denetimler sonucunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren bir özel bakım merkezinin "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazandığını belirtti.

Erişilebilirliğin herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi olduğunu ifade eden Coşkun, "Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir." dedi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonlarının, kamu kullanımına açık yerler, binalar ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulunduğunu kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:

"Denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir. Bu kapsamda, kentimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile özel bakım merkezi bu belgeyi almaya hak kazandı."

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Binasına "erişilebilirlik" bayrağı çekildi, iki kurum yöneticisine "erişilebilirlik belgesi" ve bayrağı verildi.