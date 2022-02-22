Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Adıyaman Belediyesine ait mazgalların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Gözaltına alınan Ö.B, S.D. ve M.C.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan çalınan 7 mazgal belediye ekiplerine teslim edildi.
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