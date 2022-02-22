Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı.
Ekrem Güvelce'nin kullandığı 59 ABF 055 plakalı otomobil, Hayrabolu yolunda Hakan Gülşen idaresindeki 39 AB 774 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobili yoldan çıkan 89 yaşındaki Güvelce yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit ailelerini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz