Zonguldak'ta Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerine yönelik çalışma başlattı.

Kontrollerini sürdüren ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, bu konuyla kamuoyunda ciddi farkındalık oluştuğunu belirterek, "İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Vatandaşlarımız, normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı şekilde takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.