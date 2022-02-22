Nurdağı ilçesinde 2021 yılında 13 gönüllü öğretmenin başlattığı, kaymakamlık ve belediyenin destek verdiği "İyilik Hareketi"ne bireysel ve kurumsal destek artarak devam ediyor.

"Yaşamak Güzeldir, Yaşatmak Daha Güzel" sloganı ile hareket eden Nurdağı İyilik Hareketi gönüllüleri, Kaymakam Sinan Korkmaz'ın katılımıyla hayvan besleme noktalarına yem bıraktılar.

Gönüllülere teşekkür eden Korkmaz, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenme sorunu yaşamamaları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktıklarını kaydetti.