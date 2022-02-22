Sinop'ta Cemal Kuzu idaresindeki kamyonet Kefevi Mahallesi'nde seyir halindeyken üzerinde bulunan doğal gaz boruları düşmeye başladı.

Araçtan düşen borulardan bir tanesi bu sırada karşı şeritten gelen ve içerisinde yolcuların bulunduğu Cemal Gençgün'ün kullandığı dolmuşa çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Çarpmanın etkisiyle dolmuşun yan camını kıran boru daha sonra aracın kaportasına saplandı.

Kaza nedeniyle dolmuşun yanı sıra yol kenarında park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Dolmuş sürücüsü Cemal Gençgün, demirin üzerine geldiğini fark etmesine rağmen kaçamadığını belirterek,"Araçta insanlar, çocuklar vardı. Araca saplanan demir boru camı kırdı, kafamızın yanından geçti. İnsanlar çok korktu ama Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.