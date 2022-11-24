Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı alımıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur."

Hangi branşlarda alım yapılacak?

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı ilanında, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri branşlarından alımlar gerçekleşmişti.