BBC'nin haberine göre, Hint yetkililer, kızamık salgınında vaka sayısının 233 kişiye ulaştığını belirterek geçen seneye göre vakaların 3 kat arttığını duyurdu.

Yetkililer, ülkede kızamık sebebiyle 2022'de hayatını kaybeden kişi sayısının ise 12'ye yükseldiği ve COVID-19 salgınında yavaş aşılama sürecinin kızamık vakalarını artırdığını ifade etti.

Hindistan'da sağlık yetkilisi Dr. Mangala Gomare, çocukların takip edilip aşı çalışmalarına öncelik verilmeye başlandığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, aşıya karşı tereddüttün de aşılamanın önünde bir engel olduğuna işaret ederken sağlık gönüllüsü Shreya Salvi, "Aşıdan sonra bazı çocuklarda hafif ateş ve aşı yapılan bölgede ağrı oluyor. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının aşı olmalarına izin vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, 2020'de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadı.