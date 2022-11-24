Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Şerif'in anayasal görevini icra ederek Genelkurmay Başkanlığına Munir'i atama kararı aldığını, ilgili kararnamenin onaylanması için Cumhurbaşkanı Alvi'ye iletildiğini ifade etti.

Savunma Bakanı Khawaja Asif ise atamanın siyasi olduğuna dair iddialara yanıt vererek prosedürün anayasa ve yasalar çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Asif, Devlet Başkanı Alvi'nin atamayı onaylayarak söz konusu iddiaları sonlandırmasını umduğunu dile getirdi.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, Başbakan ve Ulusal Komuta İdaresine askeri danışmanlık yapıyor.

Mangala Subayları Eğitim Okulu programından Pakistan Ordusuna katılan Korgeneral Munir, Sınır Kuvvetleri Alayı'nda subay olarak kariyerine başlamıştı.

Kuzey Bölgeler Kuvvetleri Komutanlığı da yapan Munir, 2017'de Askeri İstihbarat Başkanlığı ve 2018'de ise Servisler Arası İstihbarat Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

Munir, istihbarat servislerindeki görevinin ardından iki yıl Kolordu Komutanlığı da yaparken halihazırda Korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığında karargah levazım subayı olarak görev yapıyordu.