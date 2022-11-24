Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Mersin'de yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Mersin'de yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde, yarın akşam saatlerinde de doğu kesimlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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