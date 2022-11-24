Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Mersin'de yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde, yarın akşam saatlerinde de doğu kesimlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.