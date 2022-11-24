Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nın Meydan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 314 gram esrar, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne
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