Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Termometrelerin gece sıfırın altında 1 dereceyi gösterdiği kentin yüksek kesimleri de karla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Dağlar da kar yağışıyla beyaza büründü.
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