İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden 431 polisin katılımıyla kent genelinde 28 nokta ile park, kafe ve otomobillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 388 kişinin kimlikleri ile 117 iş yerinin ruhsatları kontrol edilirken, 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ayrıca, 25 araca 30 bin 3 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi, 2 çalıntı motosiklet bulundu.