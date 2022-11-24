Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Evinin önünde park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark eden A.T. durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından motosikleti İ.K'nin çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin 15 suç kaydının olduğu belirlendi.
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