İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama kapsamında ilçenin 12 noktasında denetleme alanları oluşturuldu.

Buralardaki çalışmada 942 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişiyi yakaladı.

Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 3 araç trafikten men edildi, 15 araç sahibine ise 20 bin 712 lira ceza uyguladı.

Çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ise işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.